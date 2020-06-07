Более Т220 млрд запросили суды РК на 2020-2023 годы на обеспечение защиты граждан и юрлиц

Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ – Более Т220 млрд запросили суды Казахстана на 2020-2023 годы на обеспечение защиты граждан и юридических лиц, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе 001 «Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций» (в тыс. тенге): (…) 2020 – 56 985 196; 2021 – 55 852 925; 2022 – 53 818 750; 2023 – 53 818 750», — говорится в проекте бюджетной программы Верховного суда.

За 2019 на те же цели в документе, который датируется маем 2020 года, указана сумма в Т54 032 268 тыс. (Т54 млрд).

«Надлежащее отправление правосудия в Республике Казахстан. Возмещение расходов лицам, понесенных в связи с участием в судебном процессе. Укрепление материально-технической базы органов судебной системы», — сказано в описании цели проекта бюджетной программы.

В качестве задач указаны «обеспечение необходимых и достаточных условий для эффективного отправления правосудия судебными органами, в том числе с участием присяжных заседателей» и «обеспечение стабильности и высокого качества отправления правосудия».

Проект программы включает две подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций» предусматривает «осуществление расходов по содержанию внештатной численности, пожизненное содержание судей, приобретению товаров, услуг для обеспечения функционирования аппарата Верховного суда», на что на 2020-2023 годы запрошено Т868,582 млн.

Подпрограмма «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно- техническое обеспечение государственного органа» предусматривает «приобретение товаров и услуг по содержанию, системно-техническому обслуживанию компьютерного, периферийного, серверного оборудования и сопровождению информационных систем», и на эти цели на 2020-2023 годы Верховный суд запросил Т2 857 797 тыс. (почти Т2,9 млрд).