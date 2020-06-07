Т2,8 млрд хочет потратить генпрокуратура РК на создание системы по правовой статистике

Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ – Т2,8 млрд хочет потратить генеральная прокуратура Казахстана на создание системы по правовой статистике, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе 015 «Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией» (в тыс. тенге): 2019 (отчетный период – КазТАГ) – 1 251 091; 2020 (план текущего года – КазТАГ) – 1 588 201; 2021– 1862; 2022 – 1862; 2023 – 1862», — говорится в проекте бюджетной программы генпрокуратуры.

В качестве цели программы указаны «автоматизация и информатизация правовой статистики и специальных учетов, интеграция информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами комитета по правовой статистике и специальных учетов генеральной прокуратуры». При этом, из описания программы следует, что сумма на 2020 год указана с уменьшением.

«Расходы направлены на содержание информационной системы, обеспечивающей эффективную борьбу с преступностью и ее профилактику, на организацию в этих целях информационного взаимодействия государственных органов, на обеспечение единого подхода к осуществлению уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных и специальных органов. Уменьшение расходов планового периода от плана текущего финансового года связано с завершением проекта «Создание информационной системы «Электронное дело» в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2020 году», — сказано в описании.

В документе обозначены следующие задачи: удельный вес форм и видов правовой статистической информации и сведений специальных учетов, предоставляемых в электронном формате, в 2021 году – не ниже 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100%; доля государственных статистических отчетов о преступности и результатах досудебного расследования, предоставляемых в электронном виде посредством Единого реестра досудебных расследований, в 2021 году не ниже 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году– 100%; уровень информационного взаимодействия с базами данных государственных органов в 2021 году не ниже 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году– 100%.