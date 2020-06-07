Военные, КНБ, полиция и управделами президента РК получили право ужесточать карантин

Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ — Военные, комитет национальной безопасности, полиция и управление делами президента Казахстана получили право ужесточать карантин, передает корреспондент агентства.

«Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства управления делами президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой.

В прежней редакции постановления Есмагамбетовой принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе были вправе лишь главные государственные санитарные врачи соответствующей территории.