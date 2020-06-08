Алматы. 8 июня. КазТАГ – Часть Алматы южнее аль-Фараби 9 июня временно останется без холодной воды, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«С 0.00 до 6.00 9 июня будет прекращена подача холодной воды в жилые массивы, расположенные в Медеуском районе южнее проспекта аль-Фараби, включая Горный Гигант, Каменское плато, Коктобе, Юбилейный. Ожидается ​понижение ​ давления воды на сетях в микрорайонах «Самал-1», «Самал-2» и «Самал-3», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что до 16.00 9 июня возможно кратковременное снижение давления воды на сетях в указанных массивах, «связанное с необходимостью регулировки и восстановления схем подачи воды».

«Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для проведения аварийно- восстановительных работ на объектах и сетях водоснабжения в этом городском секторе. По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы», — заверили в пресс-службе.