Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Почти на 11% в годовом выражении подорожали в мае продовольственные товары в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«Годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6%, установленного на 2020-2021 годы. В мае 2020 года годовая инфляция составила 6,7% (6,8% в апреле 2020 года). Инфляционные процессы формируются под воздействием карантинных мер в Казахстане и в странах – торговых партнерах, а также ослабления курса тенге и его переноса во внутренние цены. Основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7% в годовом выражении, достигнув максимального значения с октября 2016 года», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что ускорение продовольственной инфляции было связано как с повышенным спросом на отдельные товары, так и ограниченным предложением в результате нарушения цепочек поставок сырья и продукции в условиях соблюдения карантинных мер.

«Динамика непродовольственной инфляции остается умеренной, годовой рост составил5,3%. Рост цен на платные услуги замедлился до 3% в результате отрицательного вклада со стороны регулируемых коммунальных услуг», — сказано в сообщении.