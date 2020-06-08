Случаи занижения цен в 400 раз на ввозимые в РК из КР китайские товары выявили на границе

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Случаи занижения цен в 400 раз на ввозимые в Казахстан из Кыргызстана китайские товары выявили на границе, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«Особое внимание – соответствию товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных. Из 1547 тематических налоговых проверок автомашин, следовавших из Кыргызстана, в 1505 случаях были выявлены нарушения (98%). Подавляющее большинство нарушений – не совпадение ввозимых из Кыргызстана товаров с наименованиями указанными в товарно-транспортных накладных. Кроме того, цена товаров производства КНР, указанная в товарно-транспортных накладных, она значительно ниже цен на аналогичные товары в нашей стране. В отдельных случаях – до 400 раз», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как отмечается, это влечет недопоступления НДС в бюджет Казахстана и стран партнеров.

«Например, ОсОО «Алекс Транс» в 2019 году заявил транзит в Россию. В транспортном документе для международных перевозок, указал стоимость товаров народного потребления в объеме 19,8 тонн на 2,2 млн сом. В сравнении с индикаторами таможенной стоимости Казахстана, цены на женские джинсы ниже в 400 раз (0,04$ к 16$), на футболки в 150 раз (0,08$ к 12$), на дубленки в 400 раз (0,1$ к 40$), на мужские джинсы в 15 раз (1,1$ к 17$), на женскую и мужскую обувь в 80 раз (0,2$ к 16$). Более того, этот же предприниматель 51 раз допустил лже-транзит. То есть товары остались на территории Казахстана, и по ним не уплачены налоги. Ущерб только от этого участника внешнеэкономической деятельности оценивается в Т700 млн или $1,7 млн», — уточнили в минфине.