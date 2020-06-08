Содержащийся в СИЗО в Алматы экс-ректор МУИТ мог заразиться коронавирусом

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Содержащийся в СИЗО в Алматы бывший ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамир Шыныбеков мог заразиться коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«В производстве районного суда №2 Бостандыкского района Алматы (судья Кудабаев Т.А.) находится уголовное дело №19000004100005 в отношении двух подсудимых, один из которых – Д.А. ( сведения о его фамилии- другие данные не могу сообщить, так как я не получала от него согласия на обращение через соцсети) содержится под стражей в СИЗо (учреждение ЛА -155/18 КУИС МВД РК г. Алматы). Сегодня, 8 июня 2020 года около часа назад в судебном заседании, проходящем в режиме видеосвязи, Д.А., участвующий в деле дистанционно из СИЗО, обратился к суду с заявлением об отложении судебного заседании и оказании содействия ему и содержащихся с ним в камере других лиц в получении медицинской помощи. Как пояснил Д.А., у него и сокамерников уже неделю плохое самочувствие, которое ухудшается с каждым днем и на сегодняшний день – сильная головная боль, температура, ломота в костях и суставах, боли в спине, диарея, потеря обоняния», — говорится в опубликованном в понедельник заявлении адвоката Гульнары Сулейменовой о принятии немедленных мер по диагностике на COVID-19 у лиц, содержащихся под стражей в ЛА -155/18 КУИС МВД РК и их немедленной госпитализации.

Как выяснил корреспондент агентства, указанному Сулейменовой делу соответствует дело Шыныбекова.

Как указала адвокат, до настоящего времени медицинская помощь пожаловавшимся на симптомы коронавирусной инфекции (КВИ) в СИЗО «не оказывается и они занимаются самолечением».

«Была предпринята попытка их вывести в госпиталь, но там не приняли и их опять вернули в СИЗО( в связи с помехами видеосвязи, часть из сказанного им невозможно было понять). Прошу: незамедлительно принять меры по оказанию срочной медицинской помощи содержащимся в ЛА -155/18 КУИС МВД РК под стражей Д.А. и другим заболевшим (…); принять меры по установлению причин неоказания медицинской помощи содержащимся под стражей заболевшим лицам в учреждении ЛА -155/18 КУИС МВД РК Алматы и привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», — обратилась Сулейменова к министру здравоохранения Елжану Биртанову, главному государственному санитарному врачу Айжан Есмагамбетовой, председателю КУИС МВД РК Жанату Ешмагамбетову и генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову.

В разговоре с корреспондентом МИА КазТАГ адвокат подчеркнула, что протестировать на предмет заражения COVID-19 надо вообще всех содержащихся в СИЗО.

«Там же замкнутое пространство, там раз они (ее подзащитный – КазТАГ) неделю болеют, представляете, сколько там? Сейчас там вспышка будет! Необходимо протестировать не только задержанных, но и сотрудников, поскольку они контактные. И поэтому здесь надо решать вопрос о тех содержащихся под стражей, которые содержатся там, мера пресечения в отношении которых принята по экономическим преступлениям, не связанным с насильственными преступлениями, я полагаю, должен решаться вопрос об изменении меры пресечения – под домашний арест, под залог, потому что видите, к чему это привело», — сказала Сулейменова агентству.

В пресс-службе КУИС попросили журналистов дать им время.

«Данная информация проверяется», — сообщили в КУИС.

Напомним, бывший ректор МУИТ Дамир Шыныбеков был арестован в мае 2019 года. Ему вменяют пункт 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК. Шыныбеков возглавлял МУИТ с 2009 года, с 2016 года был членом общественного совета Алматы.