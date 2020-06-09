«Год после выборов. Токаев выходит из тени Назарбаева?». «Дискуссии необходимы: каким Токаев видит будущее ЕАЭС?». «Опубликован секретный донос Рыскулова Сталину на казахов». «Бело-голубая декоммунизация или куда может завести хайпожорство»

Сетевой Казахстан 9 июня 2020г.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – «Год после выборов. Токаев выходит из тени Назарбаева?» — Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, которого год назад объявили победителем президентских выборов, многие в Казахстане и за рубежом прочили роль актера второго плана, вынужденного находиться в тени своего предшественника и играть по установленным им правилам. Что показали минувшие 12 месяцев казахстанского опыта «транзита власти», при котором президентский пост перешел от здравствующего лидера, правившего почти 30 лет, к выбранному им преемнику?

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Дискуссии необходимы: каким Токаев видит будущее ЕАЭС?» — Очевидно, что хлопнуть дверью в ЕАЭС Нур-Султан не сможет хотя бы потому, что в торговле с третьими странами он сильно связан логистически с двумя другими крупнейшими игроками Союза – Россией и Беларусью. И выход из состава ЕАЭС только усложнит казахстанскому бизнесу продвижение своих товаров на зарубежные рынки. Да и инициатива по квоте в общих органах наднационального управления выглядела бы странно, если бы Казахстан всерьез рассматривал бы возможность выхода из евразийской интеграции. Как заявил в интервью «Комсомолке» сам президент Токаев: «Большой интерес для нас представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба».

KAZPRAVDA . KZ . «Золотая эпоха кочевников» — В честь 750-летия Золотой Орды – колыбели государственности многих народов Евразии – в онлайн-формате состоялась международная научно-теоретическая конференция «Роль и значение Улуса Джучи (Золотой Орды) в историко-культурном пространстве Великой степи». Научный форум организовали при поддержке Администрации Президента Республики Казах­стан Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова и Институт востоковедения им. Р. Сулейменова. Научный диалог объединил в виртуальном пространстве ученых 10 государств. Отправной точкой государственности казахов и других народов Евразии, по утверждению востоковедов и историков, являлся, безусловно, Улус Джучи, или, как его еще называют, Золотая Орда.

PLATON . ASIA . «Бело-голубая декоммунизация или куда может завести хайпожорство» — Интервью с первым секретарем Акмолинского областного комитета Коммунистической Народной партии Казахстана Олжасом СЫЗДЫКОВЫМ — К сожалению, в порыве популизма партию «Ак Жол», называющую себя демократической в последнее время «штормит» и они пытаются заигрывать с радикальными националистами, которые с надеждой поглядывают на пример Украины и, конечно же, реакцию Конгресса США. Запрет коммунистов в Казахстане – это точно не демократический шаг и риторика партии «Ак Жол» далека от слова демократия в их названии. Можно сказать, что бело-голубые фактически обманывают своих избирателей, указывая в названии партии, слово «демократическая», в то же время, озвучивая в стенах парламента ультраправые идеи. И это деструктивно.

LITER . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстан и Третья мировая война» — После недавней публикации об отказе Нурсултана Назарбаева от ядерного оружия прислали ряд вопросов о том, что представлял собой Казахстан в военно-стратегическом плане в советский период. Тема это достаточно интересная… Казахстан вышел из холодной войны и не намерен принимать участие ни в одной другой. Но какие бы решения ни были приняты в разные годы, именно Указ Первого Президента республики Нурсултана НАЗАРБАЕВА от 29 августа 1991 года о закрытии Семипалатинского полигона стал отправной точкой, с которой начинается отчет истории нового мирного Казахстана.

«Петицию против вакцинации в Казахстане можно «подписать» сколько угодно раз: Кому нужны эти махинации?» — 28 апреля на интернет-ресурсе CitizenGO опубликовали петицию под названием «Граждане Казахстана против обязательной вакцинации». На сегодняшний день, 8 июня, собрано более 170 тысяч голосов – это рекорд сайта. Но ресурс не требует подтверждения личности и голосовать там можно сколько угодно раз. В связи с этим невозможно быть уверенным, что за таким большим количеством голосов стоит такое же количество реальных казахстанцев. Liter.kz пытается разобраться в этой махинации и предположит, кому это вообще нужно.

CAMONITOR . KZ . «Опубликован секретный донос Рыскулова Сталину на казахов» — В день памяти жертв политических репрессий президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что «В числе невинно осужденных такие видные государственные и политические деятели, как А. Бокейхан, А. Байтурсынулы, М. Тынышпаев, М. Дулатулы, Т. Рыскулов, М. Жумабаев, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и многие другие». Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий предстоит немалый труд, и Central Asia Monitor предлагает ознакомиться с доносом Турара РЫСКУЛОВА на соотечественников. Выводы сделает читатель.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему Даурен Абев отвечал за Аиду Балаеву?» — Известный режиссер театра и кино, художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева Талгат ТЕМЕНОВ и заместитель руководителя Администрации Президента Даурен АБАЕВ ведут в социальных сетях переписку в эпистолярном жанре – «Уважаемый, Даурен Аскербекович! Я прочитал ваш отклик на моё обращение в социальных сетях к госпоже Аиде Балаевой о роли телевидения, за что признателен и благодарен. Хочу отметить ваше бережное отношение к родному языку и умение выражать на нем свои чувства. Хочу также отметить, что не все господа, занимающие посты на вершине власти, могут обратить своё внимание на людей, занимающихся творчеством, и тем более — найти время на отзыв. Ваш отклик — как первая ласточка…».

365 INFO . KZ . «Карантин и коронавирус как повод для перестановок в элите» — Коронавирус усугубил и без того серьезные проблемы в нашей экономике и социальной сфере. Теперь страна просто нуждается в реформах, уверен политолог Замир КАРАЖАНОВ. Но есть ли сейчас люди, способные воплотить планы в жизнь?

KAPITAL . KZ . «Спровоцировал ли коронакризис рост теневой экономики» — Большую долю в отечественной теневой экономике сегодня занимает самая пострадавшая от COVID-19 отрасль — оптовая и розничная торговля, считают эксперты. По оценке аналитика Данияра ДЖУМЕКЕНОВА, доля зарплат в «конвертах» здесь может варьироваться от 50% до 80%. То есть чем больше бонусов и премий, тем выше доля серых доходов. В то же время объем серой экономики Казахстана, предполагает Международный валютный фонд, включающий невыплату налогов, незаконную или неучтенную торговлю товарами и услугами, а также зарплаты в конвертах, варьируется от 33% до 60% от ВВП страны.

RITMEURASIA . ORG . «Конфликт интересов: кто виноват в очередном кризисе киргизско-казахстанского транзита?» — В торгово-экономических отношениях Киргизии и Казахстана возникли серьезные проблемы. В конце мая на киргизско-казахской границе образовалась огромная очередь большегрузов, в многокилометровой пробке стоят водители-дальнобойщики, которые не могут попасть в Казахстан. На 6 июня на пункте пропуска скопилось около 500 машин. В сложившейся ситуации стороны обвиняют друг друга.

TIME . KZ . «Пока суд не грянет, подрядчик не расплатится» — Будущие жильцы ЖК “Алтын Булак” Алматы не могут вернуть свои миллионы, купив квартиры в черновой отделке. Более 50 будущих жильцов комплекса “Алтын Булак” не могут въехать в свои квартиры: компания “Центр профессионального ремонта”, которую им предложил застройщик, так и не выполнила взятые на себя обязательства. Однако возвращать деньги заказчикам поневоле тоже не торопится.

«Дёшево и без залога» — С июля этого года владельцы малого и микробизнеса смогут получать кредиты от 5 до 20 млн тенге всего под 6 процентов годовых. И даже отсутствие залога не станет препятствием, потому что государство предоставит гарантирование 85 процентов от суммы займа. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ в понедельник на отчетной онлайн-встрече с населением.

«Мне бы в небо» — Воздушный ас, бывший шеф-пилот экипажа борта № 1 Ербол ОСПАНОВ отметил 65-летний юбилей рейсом в Лондон, завершая свою летную карьеру. С 1992 по 2009 год он был шеф-пилотом флота первого президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА — Мне было 37, когда я стал шеф-пилотом борта №1. Восемнадцать лет был на этой позиции. Помню, когда только приступил к обязанностям, мне сказали: “Ты должен так садиться и взлетать, чтобы напиток в его стакане не расплескался”.

EHONEWS . KZ . «Елена Семенова: несмотря на иски и угрозы я не намерена прекращать правозащитную деятельность!» — В отношении известной защитницы прав заключенных Елены СЕМЕНОВОЙ было подано сразу несколько исков со стороны сотрудников исправительных учреждений, что сразу вызвало волну негодования в социальных сетях. Разные правозащитники и адвокаты в своих публикациях пришли к выводу, что данная травля направлена на то, чтобы заставить её отказаться от дальнейшей деятельности в деле защиты осужденных. Самые громкие разоблачения коррупции и обнародованные факты пыток в местах лишения свободы уже привели за последние несколько лет к отставкам руководителей ряда учреждений, к возбуждению ряда уголовных дел и даже к осуждению некоторых сотрудников. Елена Семенова ответила на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав ситуацию, связанную с подачей такого большого количества исков.

CARAVAN . KZ . «Мы должны усвоить карантинные уроки, чтобы завтра эти проблемы не стали катастрофой для нашего образования» — “Открытый урок”, который провел Президент ТОКАЕВ на очередном заседании Национального совета общественного доверия, поставил в тупик и министерство образования, и экспертное сообщество, и руководство школ и вузов. С одной стороны, задачи обозначены жестко и стратегически верно. С другой – не совсем понятно, как их решать. Повысить стипендию будущим педагогам с 26 до 42 тысяч? Не бином Ньютона. В минфине почешут затылки, поскребут по сусекам – деньги найдут. А вот как повысить требования к абитуриентам, поступающим в вузы на педагогические специальности?

«О бедной келинке замолвите слово: о «бессовестных» снохах и золотых свекровях» — Актюбинка Гульбахрам КУРГУЛИНА пишет книги о женских судьбах и о том, какой должна быть истинная хранительница семейного очага. Похоже, эти темы действительно волнуют современных казахстанок. Произведение писательницы «Токал» стало одной из самых продаваемых книг казахстанских авторов в 2014 году. После этого Гульбахрам опубликовала ещё 5 книг. Среди них – «Бессовестные снохи», «И свекровь бывает золотой» и «Как стать суперснохой и золотой свекровью». Названия говорят сами за себя: красной нитью в них проходит тема взаимоотношений снохи и свекрови.

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