На компромат проверят в РК желающего восстановиться на службу в органах МВД — Тургумбаев

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане желающего восстановиться на службу в органах МВД после длительного перерыва проверят на работу по специальности, на компромат и на здоровье, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Вопрос восстановления в органах МВД после длительного перерыва — непростой. Нужно обратиться по месту вашего нахождения, откуда вы увольнялись. За семь лет, которые вы не работали в органах, мы проведем проверку: где вы работали — по специальности или нет, имеются ли на вас какие-то компрометирующие материалы и также проверим состояние вашего здоровья», – сказал Тургумбаев, отвечая на вопрос зрителя, на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, если все эти критерии будут соблюдены, то сотрудник будет восстановлен в органах внутренних дел.

При восстановлении в органах МВД работает общий механизм: всегда при восстановлении поднимаются личные дела из архива, и если сотрудник был уволен за дискредитацию, то, конечно, он не может быть восстановлен.

«Если он (бывший сотрудник – КазТАГ) совершил какую-то административное правонарушение, или уголовное преступление в ходе которого проводилось расследование, то это будет рассматриваться в индивидуальном порядке также», — сказал министр.

Если бывший сотрудник уволился по семейным обстоятельствам, в связи с переездом в другой город, либо в связи с тяжелым материальным положением семьи, но, в тоже время, данный сотрудник проявил себя во время своей первоначальной работы положительно, имеются поощрения, то тут препятствий не должно быть.

«Но, в первую очередь, мы будем смотреть на состояние здоровья, нужно пройти медицинскую комиссию», — резюмировал Тургумбаев.