Плановое комплектование детсадов Нур-Султана планируют начать с 17 июня

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Плановое комплектование детских садов Нур-Султана планируют начать с 17 июня, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В этом году в дошкольные учреждения впервые пойдут 20 198 малышей. 17 июня планируется начать плановое комплектование в дошкольные организации города. В электронной системе e.astana.kz или indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (частные сады и мини-центры) в количестве 20 198 мест (в 2019 году освободились 15 тыс. мест)», — сообщили во вторник в управлении образования Нур-Султана.

Как уточнили в управлении, из освободившихся мест для детей 2018 года рождения предназначено 2442 места, 2017 года – 7877, 2016 года – 5449, 2015 года рождения – 4430 мест.

«С 1 июня на базе всех государственных детских садов с 8.00 до 18.00 организованы онлайн-консультации для родителей. При необходимости родители могут обратиться в консультативные пункты при государственных дошкольных организациях с соблюдением строгих санитарно-дезинфекционных мер», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что график проведения комплектования и инфографика получения направления будут размещены на сайте управления образования – bilim.astana.kz, официальном сайте акимата – astana.gov.kz, сайте электронной системы – e.astana.kz или indigo24.kz.

«В связи с режимом карантина в столице выданные направления будут продлеваться в системе автоматически без участия родителя. По всем возникающим вопросам можно обратиться в сall-центр по телефонам: 55-68-83, 55-68-73, 1445», — говорится в сообщении.

График комплектования детских садов в Нур-Султане прилагается ниже: