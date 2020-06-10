Кок-Жайлау будет возвращен в состав Иле-Алатауского нацпарка после принятия закона

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Кок-Жайлау будет возвращен в состав Иле-Алатауского национального парка после принятия закона, сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Те земли, которые ранее были выведены из Иле-Алатауского национального парка, они будут возвращены обратно в ГНПП. Сегодня в мажилис прошло второе чтение по поправкам в закон, мы эти земли сможем вернуть в нацпрк после прохождения в сенате. Там чуть более 1 тыс. га», — сообщил Мирзагалиев в среду, отвечая на вопрос о присоединении Кок-Жаулау в нацпарку.

Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев заявил о том, что построенная на Кок-Жайлау подстанция будет демонтирована за ненадобностью.

Напомним, 29 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».

28 ноября 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что антикоррупционная служба может инициировать проверку целевого использования бюджетных средств по проекту горнолыжного курорта на Кок-Жайлау в Алматы. Незадолго до этого появились сообщения касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» в урочище Кок-Жайлау Иле-Алатауского национального природного парка. В частности, отмечалось, что в период времени 2014-2019 годы на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик – управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем в связи изменением курса тенге дополнительно профинансировано $13,5 млн, которых, как отмечалось в публикациях, «на самом деле там нет». Еще около $200 тыс. (эквивалентно национальной валюте РК около Т76 млн), согласно публикациям, ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО «Almaty Mountain Resorts» (оператор проекта на баланс которой должен был перейти объект), которое сделало PR проекта, а затем прекратило его.

26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.

3 июня стало известно, что неиспользуемые для строительства земли национальных парков Казахстана могут вновь сделать особо охраняемыми.

7 июня известный казахстанский юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек сообщил о том, что все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище.

8 июня он заявил, что его пытаются заставить замолчать на тему махинаций с землей в национальном парке Иле-Алатау.