Алматы. 10 июня. КазТАГ — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом. (…) При негативном сценарии, предполагающем вторую волну пандемии, снижение мирового ВВП в 2020 году составит 7,6%. Что касается 2021 года, то ОЭСР пересмотрела свой мартовский прогноз роста мировой экономики в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта (п.п.) до 2,8%», — говорится в сообщении со ссылкой на доклад ОЭСР, опубликованный в среду.

В организации отметили, что при менее пессимистичном сценарии – в случае отсутствия второй волны коронавируса – мировой ВВП снизится в этом году на 6%, а в 2021 году рост мировой экономики составит 5,2%.

«Примечательно, что в марте при этом сценарии организация прогнозировала более низкие темпы роста мировой экономики в 2021 году – лишь 3,3%», — следует из сообщения.

Согласно докладу, «мировой ВВП, по оценкам ОЭСР, снизился примерно на 3% в I квартале 2020 года, хотя меры, связанные с распространением вируса, были введены во многих странах только в марте».

«Активность резко снизилась в Китае с уровнем производства на 10% ниже, чем было отмечено в IV квартале 2019 года. Другие страны Азии также испытали сокращение производства», — указывается в исследовании ОЭСР.

Эксперты ОЭСР отмечают, что «мировая торговля также в настоящее время резко сокращается с падением объема товаров и услуг более чем на 3% в первые три месяца 2020 года, особенно сильно отразился кризис на воздушных перевозках».

По их информации, международные пассажирские перевозки в апреле снизились на 98% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Международные грузовые перевозки, по информации ОЭСР, снизились в апреле примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Объем международных экспортных заказов упал в апреле до рекордно низкого уровня и остается крайне слабым в мае. Особенно значительное снижение оказалось в странах Европы, а также в Индии и Индонезии», — отмечают в организации.

В ОЭСР предупреждают, что «глобальная активность рухнула, и восстановление будет медленным и прерывистым».

По словам представителей организации, «учитывая неопределенность, необходима гибкая политика стран, чтобы справиться с возможным возобновлением эпидемии».

Как указывают авторы доклада, для быстрого контроля над пандемией и ускорения глобального развития необходимо более тесное международное сотрудничество.

«Обмен знаниями, медицинскими и финансовыми ресурсами, снижение вредных для экономики запретов на торговлю имеют важное значение для ответов на вызовы, поставленные пандемией», — отмечается в докладе.