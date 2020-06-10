Поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности подписал Токаев

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности», — говорится в сообщении в среду.

Поправки направлены на усиление защиты прав и законных интересов граждан, обеспечение прозрачности и максимальной открытости проведения лотереи, наделение уполномоченного органа возможностью оперативного регулирования лотерейной деятельности.