Война Миров. Новая актуальность расизма

Расовый фактор стал очень важным в политических играх Запада

Между политкорректностью и маразмом в США граница давно стала пунктирной, однако последние ролики в интернете, где белые американцы становятся на колени перед черными за грехи периода работорговли, откровенно удивили. А где же хваленые «презумпция невиновности», «недопустимость коллективных наказаний» (кстати, запрещены конвенциями о военнопленных)? «Сын за отца не отвечает» родом из СССР, однако американские юридические принципы формально это утверждение поддерживают. И тут такое. В пылу политической борьбы противоборствующие силы Запада выпустили из бутылки и «прокачали» такого джина, который обязательно оставит разрушительные следы, а может быть и руины.

Наблюдая за американской действительностью становится все труднее апеллировать к здравому смыслу. Например, подходят к человеку и требуют встать на колени, чтобы покаялся за эпоху рабства. А вдруг он сам потомок ирландцев, которых англичане в XVII веке продавали в рабство? Как ему-то поступать в такой ситуации? Еще в США на миллионы идет счет выходцев из бывшего Советского Союза. Там просто в силу закона больших чисел полно людей, чьи предки в XIX веке были крепостными. Это вроде как не рабы, но достаточно близко. Им за что перед афроамериканцами становиться на колени?

Ситуация с показным покаянием за период работорговли и рабства лишний раз свидетельствует о высокой степени манипулятивности современного общества. Это уже не старые патриархальные сельские общины, где понятия не менялись из поколения в поколение. Особенностью общественных процессов в США является то, что выпадающие из мейн-стрима немедленно попадают в поле обструкции. К примеру, вошел в силу тренд наибольшего благоприятствования ЛГБТ-сообществу – и даже высокоуровневых специалистов, публично не разделяющих восторгов по данному поводу, демонстративно увольняют с работы или разрывают с ними контракты. Рядовые граждане, которые наблюдают все это, умеют сложить два и два, быстро соображают куда дует ветер и держат нос по нему, ибо понимают, что если «зубров» не щадят, то что про таких как они говорить?

Давление общественного мнения не отменяет того, что в США оно разновекторное. Штаты под руководством демократов и республиканцев формируют разные структуры повседневности и поведенческие модели на фоне продолжающейся политической и идеологической поляризации общества. Именно на уровне штатов принимались решения о применении национальной гвардии для предотвращения беспорядков. Фактически от позиции конкретного губернатора зависело, насколько продолжительными и разрушительными будут погромы в его штате. Хотя протесты и беспорядки охватили почти всю Америку, наиболее длительными и масштабными они оказались в некоторых штатах, где губернаторами являются именно демократы (в штате Нью-Йорк или в той же Миннесоте, где начался текущий политический кризис).

Интересно, что в покаятельную истерию впали в первую очередь англосаксонские страны и те, которые находятся в орбите их влияния. Из вторых следует отметить Японию. Токио тоже вставил свой голос в кампанию скорби по случаю жертв работорговли из Африки. Ситуация смотрится очень комично, поскольку перед Китаем, обеими Кореями или Филиппинами за зверства 30-40-ых гг. Япония не извинилась и каяться не собирается.

До Казахстана волна покаяния дошла в совершенно фарсовом виде. В день митингов 6 июня услышал разговор двух подростков. «Ты чего так долго?!» – «Да у нас рядом с домом митинг был, «ментов» валом. Обходить пришлось много» – «Какой митинг? Из-за негра убитого что ли?» – «Да нет вроде. Но точно не знаю».

Наблюдатели за событиями в США отмечают, что волна покаяния перед афроамериканцами протекает по стране совершенно неравномерно. В демократических штатах это очень быстро стало мейн-стримом, тогда как в республиканских никакого энтузиазма не вызывает. Тем временем афроамериканец-миллиардер Роберт Джонсон уже потребовал от правительства и общества $14 трлн для черного населения в качестве компенсации за 200 лет рабства.

Рабство и работорговля – тема крайне сложная и болезненная. Среди трех главных шоков Африки на первом месте стоит арабская работорговля (второй шок – европейская колонизация, третий – европейская деколонизация). За 1000 лет арабы вывезли из Черной Африки негров-рабов больше, чем европейские работорговцы за 15-19-ый века. При этом в арабских государствах тема покаяния за работорговлю подается только в качестве курьеза из США и Европы. Мол, совсем с ума посходили.

В самой Африке работорговля остается взрывоопасным моментом. Например, на западном побережье континента одни народы столетиями ходили на другие с целью захвата рабов для последующей перепродажи европейским работорговцам. В исторической памяти все это осталось и имеет свое продолжение в современных политических процессах и конфликтах уже в независимых государствах Черного континента.

В современном мире рабство и работорговля совершенно не исчезли. Аналитики международной организации Walk Free Foundation в 2016 году насчитали 45,8 млн человек, которых можно назвать рабами. Первую пятерку составили Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан. К современному рабству эксперты относят ситуации, когда человек не может отказаться от работы или какой-либо деятельности, так как ему угрожают или применяют к нему другие способы принуждения. Сюда же относится домашнее рабство или, например, браки по принуждению. Современные рабы, по мнению авторов доклада, полностью лишаются всех прав.

По оценкам Walk Free Foundation, в год доклада в США насчитывалось более 57 тыс. человек, которых принуждали к труду. Однако последняя расово-политическая волна к проблеме современного рабства никакого отношения не имеет. Протестующие поначалу требовали положить конец расовой дискриминации. Но если требовать у случайных прохожих вставать на колени в качестве раскаяния за прежние века рабства в США, то не является ли такое поведение формой расовой дискриминации? Ведь чернокожих американцев не заставляют становиться на колени.

США – фабрика технологий для всевозможных «цветных революций». Из-за полномасштабной схватки двух проектов будущего в Америке, один из которых олицетворяет собой Дональд Трамп, а другой его оппоненты, многие технологии «на экспорт» стали резко востребованы внутри США. По мнению американских аналитиков, в момент выдвижения Джо Байдена спарринг-партнером от демократов, президент Трамп победил бы его нокаутом и легко переизбрался на новый срок. Но коронавирус и карантины резко смешали нынешнему хозяину Белого дома все карты и его победа уже не кажется очевидной. Беспорядки на расовой почве – тоже камень в огород Дональда Трампа, хотя внутри республиканской партии уровень его поддержки растет. Проблема в том, что высокая консолидация вокруг лидера партии не гарантирует победу на общенациональных выборах.

На искусственный характер последнего витка напряженности в расовом вопросе указывает статистика последних лет волнений в США. При Дональде Трампе протестов афроамериканцев из-за действий полиции стало меньше, чем в период второго срока Барака Обамы. Правда, коронавирус принес более 30 млн новых безработных, но ведь и федеральные власти ответили на это масштабной финансовой поддержкой обывателя, заставив ФРС напечатать гору новых долларов. Демократическая партия мобилизует свой электорат под антирасистские лозунги, но тоже не факт, что это обеспечит победу на президентских выборах.

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