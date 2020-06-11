83% превысила заболеваемость корью среди непривитых детей в 2019 году – Биртанов

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. 83% превысила заболеваемость корью среди непривитых детей в 2019 году, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В 2019 году среди заболевших корью зарегистрирован 21 летальный случай, из них 19 детей. За период вспышки кори в Казахстане – с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года – зарегистрировано 13 887 случаев кори, среди детей – 9887. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 83,4% – 8244 случая», — сказал Биртанов, представляя проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» на заседании сената парламента РК в среду.

По его словам, рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению коллективной защиты и развитию вспышек среди населения с охватом непривитых лиц и, в первую очередь, детей с медицинскими отводами.

Также он считает, что регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни детей, относящихся к уязвимым группам населения.

«По итогам обсуждения данной нормы с общественностью профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные. К обязательным отнесены плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям», — напомнил министр.

Также, по его словам, предусмотрено, что в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые прививки, допускают только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в учреждении.

«Родители, отказываясь от вакцинации своего ребенка, ограничивают права ребенка на здоровье», — резюмировал Биртанов.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся критике со стороны широкой общественности.