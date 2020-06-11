Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Акиматам областей поручили проработать вопросы усиления карантинных мер, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Заместитель премьер-министра (Ералы Тугжанов – КазТАГ) поручил акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер. Акиматам регионов необходимо усилить деятельность мониторинговых групп по контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы. Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, поэтапного открытия международных авиарейсов, а также другие актуальные вопросы.

«Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы», — уточнили в пресс-службе.