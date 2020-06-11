Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 8,4 тыс., сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 8,4 тыс. человек от COVID-19», — говорится в сообщении в четверг.

По данным МВК, 55 человек выздоровели от коронавируса в Нур-Султане (один), Шымкенте (шесть), Актюбинской (два), Кызылординской (шесть), Акмолинской (один), Атырауской (16), Карагандинской (10), Мангистауской (три) и Костанайской (10) областях.