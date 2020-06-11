Нур-Султан. 11 июня. Махамбет Абжан. Казахстан готовится к поэтапному введению маркировок на сигареты и табачную продукцию.

В четверг правительство представило проект перечня товаров подлежащей маркировке.

С 1 октября 2020 года планируется ввести маркировку на товар «Прочие сигареты, содержащие табак», с 1 января 2021 на товар «Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табачные экстракты и эссенции прочие», а с 1 апреля 2021 года еще на семь товаров: «Сигареты, содержащие табак, содержащие гвоздику», «Прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей», «Сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», «Табак для кальяна, указанный в примечании к субпозиции 1 данной группы», «Прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г», «Прочий жевательный и нюхательный табак», «Прочие, химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°С».

Напомним, 18 декабря 2019 года депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева, обращаясь с запросом, сообщила, что казахстанские бизнес-ассоциации выступают против введения обязательной маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которая, по их мнению, приведет к росту цен в Казахстане более чем на 10%. По словам парламентария, российская сторона неуклонно расширяет список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Как отметила депутат, уже сегодня можно предполагать, что малые и средние производители ряда товаров, например, спецодежды, предметов гигиены, постельного белья, по мнению депутата, просто обанкротятся. Их место, по мнению Еспаевой, объективно займут товары крупных производителей из России потому, что там – другие объемы экономики, а дополнительные затраты всегда компенсируются масштабом.

14 февраля 2020 года стал известен ответ ИО министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, который сообщил, что решения о введении обязательной маркировки на те или иные товарные группы будут приниматься только на основании результатов анализа целесообразности введения маркировки, а также анализа регуляторного воздействия, проводимыми отраслевыми государственными органами по итогам пилотных проектов по маркировке различных товарных групп. В свою очередь, добавил он, для снижения финансового бремени на бизнес государственной программой индустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 годы предусмотрены меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей в части субсидирования их затрат на покупку оборудования для маркировки.

20 февраля бизнес-сообщество Казахстана заявило, что маркировка товаров контрольно-идентификационными знаками (КИЗ) приведет к повышению цен и росту социальной напряженности в Казахстане.

24 февраля председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на брифинге в Нур-Султане заявил, что надо вернуться к вопросу, нужна ли поголовная маркировка всех товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Маркировка направлена на то, чтобы на наш евразийский экономический рынок не попадала некачественная контрафактная продукция. Но если у нас будет нормально функционировать внешний контур, если у нас будет соблюдаться договоренность на внутреннем рынке, маркировка эта не нужна», — сказал Мясникович.