Т187 млрд поступили в бюджет Казахстана благодаря интеграции 41 информсистемы

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане интеграция на платформе АО «НИТ» 41 информационной системы позволила заработать для бюджета Т187 млрд, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев.

«Работа (МЦРИАП – КазТАГ) уже привела к серьезному результату — Т187 млрд дополнительных средств, которые пришли в бюджет», – сказал Жумагалиев на отчетной встрече перед населением в четверг.

По его словам, были сынтегрированы и расположены в НИТе, АО «Национальные информационные технологии», подведомственном министерству, 41 информационная система, что позволило в социальной сфере, финансах, здравоохранении, образовании, сократить затраты, как в здравоохранении, при распределении медицинских препаратов на бесплатной основе или получить дополнительные налоговые отчисления — в финансовой сфере.

Следующим этапом, по его данным, будет расширение информационных систем на данной платформе.

«Уже в этом году мы собираемся 90 таких систем расположить на данной платформе и перейти к сферам транспорта, энергетики, социального обеспечения, с точки зрения их анализа и повышения эффективности и производительности», – сказал Жумагалиев.