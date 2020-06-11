Т2,67 за единицу без НДС может стоить контрольный знак в маркировке табачных изделий в РК

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ — Махамбет Абжан. Т2,67 за единицу без налога на добавленную стоимость (НДС) может стоить контрольный знак в маркировке табачных изделий в Казахстане.

«Установить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий в размере Т2,67 за единицу без налога на добавленную стоимость», — говорится в проекте постановления правительства РК, опубликованном в четверг.

Проект документа обещают оставить на публичном обсуждении до 24 июня.

«Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — говорится в проекте документа.

Ранее правительство РК опубликовало проект перечня товаров, подлежащих маркировке.

Напомним, 18 декабря 2019 года депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева, обращаясь с запросом, сообщила, что казахстанские бизнес-ассоциации выступают против введения обязательной маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которая, по их мнению, приведет к росту цен в Казахстане более чем на 10%. По словам парламентария, российская сторона неуклонно расширяет список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Как отметила депутат, уже сегодня можно предполагать, что малые и средние производители ряда товаров, например, спецодежды, предметов гигиены, постельного белья, по мнению депутата, просто обанкротятся. Их место, по мнению Еспаевой, объективно займут товары крупных производителей из России потому, что там – другие объемы экономики, а дополнительные затраты всегда компенсируются масштабом.

14 февраля 2020 года стал известен ответ ИО министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, который сообщил, что решения о введении обязательной маркировки на те или иные товарные группы будут приниматься только на основании результатов анализа целесообразности введения маркировки, а также анализа регуляторного воздействия, проводимыми отраслевыми государственными органами по итогам пилотных проектов по маркировке различных товарных групп. В свою очередь, добавил он, для снижения финансового бремени на бизнес государственной программой индустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 годы предусмотрены меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей в части субсидирования их затрат на покупку оборудования для маркировки.

20 февраля бизнес-сообщество Казахстана заявило, что маркировка товаров контрольно-идентификационными знаками (КИЗ) приведет к повышению цен и росту социальной напряженности в Казахстане.

24 февраля председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на брифинге в Нур-Султане заявил, что надо вернуться к вопросу, нужна ли поголовная маркировка всех товаров в ЕАЭС.

«Маркировка направлена на то, чтобы на наш евразийский экономический рынок не попадала некачественная контрафактная продукция. Но если у нас будет нормально функционировать внешний контур, если у нас будет соблюдаться договоренность на внутреннем рынке, маркировка эта не нужна», — сказал Мясникович.