Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады

Алматы. 11 июня. КазТАГ — Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр, сообщает РБК.

«Я шокирован докладом (независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена – КазТАГ) о положении дел в тяжелой атлетике. Не исключаю, что против нее будут приняты самые суровые санкции, вплоть до исключения из программы Олимпиады», — заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время телеконференции в среду.

Как сообщается, на прошлой неделе Макларен опубликовал итоги независимого расследования в отношении нарушений в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). По его данным, организация скрыла 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, для того чтобы они могли выиграть медали на крупных турнирах.

Также сообщается, что в апреле в отставку ушел венгр Томаш Аян, возглавлявший IWF с 2000 года, его место заняла американка Урсула Папандреа.

Напомним, ближайшая летняя Олимпиада должна была пройти в Токио летом 2020 года – с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) ее перенесли на 2021 год – с 23 июля по 8 августа.

5 июня сообщалось, что окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио планируют принять весной 2021 года, и оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.