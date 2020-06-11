Все полеты ракета-носителей на гептиле планируют исключить на Байконуре в 2026 году

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Все полеты ракета-носителей на гептиле планируют исключить на космодроме Байконур в 2026 году.

«В 2026 году все полеты ракета-носителей на гептиле будут исключены на Байконуре», — сказал в четверг министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Напомним, 2 июля 2013 года ракета-носитель (РН) «Протон-М» рухнула на территории космодрома Байконур в 2,5 км от стартовой площадки, спустя 32 секунды после взлета. В момент старта в ракете находилось порядка 600 тонн топлива. Был нанесен колоссальный вред окружающей среде. Осталось не ясным, оплатила ли российская сторона Казахстану ущерб за причиненный от разлившегося гептилового топлива вред экологии.

13 марта 2020 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил, что вопрос о запуске РН «Протон» на гептиле будет урегулирован после 2023 года.

2 июня генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что «Назарбаевский» (проект «Байтерек») и «Гагаринский» старты на космодроме Байконур заработают в ближайшие годы.

3 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил, что целью проекта «Байтерек» является отказ от использующих гептил «Протонов».