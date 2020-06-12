Пикетичиц у минтруда забрали на проверку на КВИ, митинги в Нур-Султане запрещены – санврач

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Женщин, устроивших пикет у министерства труда и социальной защиты населения, забрали на проверку на коронавирусную инфекцию (КВИ), а митинги в Нур-Султане запрещены, сказала главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

«Постановлением главного санитарного врача Нур-Султана от 1 июня запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе митингов. В целях контроля их (пикетчиц – КазТАГ) состояния, так как не соблюдались дистанции, были проведены исследования этих лиц на коронавирусную инфекцию», — сказала Пралиева в пятницу в СЦК в ответ на вопрос корреспондента агентства, почему забрали пикетчиц.

О результатах исследования санврач не сообщила.

Напомним, 10 июня люди в противочумных костюмах увезли женщин, пикетировавших подъезд МТСЗН.