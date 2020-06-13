Алматы. 13 июня. КазТАГ – Холодную воду отключат на двое суток в нескольких микрорайонах Алматы, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«В Алматы севернее проспекта Рыскулова на двое суток отключат холодную воду. С 00.00 15 июня до 00.00 17 июня будут отключены от холодного водоснабжения несколько городских массивов, расположенных в Турксибском районе севернее проспекта Рыскулова. В этот период подачу холодной воды приостановят в микрорайоны «Айша биби», «Атырау», «Кайрат», «Нуршашкан», а также жилым домам и иным зданиям в контурах улиц Рыскулова – Герцена – Хмельницкого – Айтыкова – Шемякина и Хмельницкого – Гете – Бекмаханова – Майлина», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, в это же время возможно понижение давления в водопроводных сетях микрорайона «Кулагер», в районе аэропорта, на улице Омарова, а также в контуре улиц Айтмаутова – Суюнбая – Осипенко (железнодорожная ветка Алматы) – Бурундайская.

Отмечается, что по заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

«Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения второго этапа работ по переключению водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — резюмируется в сообщении.