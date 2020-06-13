Зеленый базар в Алматы закроется из-за смерти сотрудницы от коронавируса

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Алматы. 13 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. Зеленый базар в Алматы закроется из-за смерти сотрудницы от коронавируса, сообщили в администрации рынка.

«Да, это правда. У нас был летальный исход. Девушка была на больничном, она не работала, дома она заболела, 10 дней лежала и вот так вот… Сегодня мы дорабатываем, завтра хотим закрыть», — пояснили в администрации рынка.

При этом корреспонденту агентства пояснили, что рынок закрывается по инициативе администрации.

Ранее департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы не подтверждал информацию о закрытии Зеленого базара на карантин.

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