При превышении 200 человек на митингах в РК хотят создавать оперативные пресс-центры

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. В случае превышения 200 человек на митингах в Казахстане хотят создавать оперативные пресс-центры для средств массовой информации (СМИ).

«Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста (интервьюирование, брифинги), местный исполнительный орган принимает меры по обеспечению журналистов оперативным пресс-центром для средств массовой информации в следующих случаях: 1) если предполагаемое количество участников мирного собрания, заявленное в уведомлении о проведении мирных собраний или заявлении о получении согласования, превышает 200 человек; 2) по запросу средств массовой информации, направляемому в местный исполнительный орган», — говорится в проекте правил деятельности журналиста (представителя СМИ), присутствующего на мирных собраниях, представленном в среду.

В проекте документа говорится, что запрос СМИ направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания, в произвольной форме с указанием количества журналистов.

«Оперативным пресс-центром является место, которое соответствует следующим условиям: 1) ограничение лентой; 2) обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью; 3) обеспечение электроснабжением; 4) закрепление в оперативном пресс-центре не менее одного сотрудника органов внутренних дел для обеспечения безопасности журналистов», — говорится в описании оперативного пресс-центра.

При этом оговаривается, что журналист осуществляет свою деятельность на мирных собраниях как на территории оперативного пресс-центра, так и за его пределами.