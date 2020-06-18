Ильяшев судье: Не позднее 22 июня мне дадут четыре года восемь месяцев лишения свободы

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Алматы. 18 июня. КазТАГ Известный гражданский активист Альнур Ильяшев в ходе судебного онлайн-заседания сообщил о том, что знает, какое решение и в какие сроки вынесет суд по его делу.

«Не позднее понедельника мне дадут четыре года восемь месяцев лишения свободы», — сказал Ильяшев в четверг.

На вопрос судьи, откуда ему об этом известно, активист отказался раскрыть источник информации.

Судья заявила, что «суд является независимым» и «никто не вправе вмешиваться в дело».

«У вас голос дрожит», — отметил в ответ на эти заявления Ильясов.

Напомним, 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП. В самой партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию Ильяшева, однако утверждения партийцев противоречат материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет политактивисту в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».

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Суд над Ильяшевым начался 12 июня.

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