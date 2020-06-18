Лозунг кредитной амнистии больше не актуален 18.06.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 31 0 Экономист Айдархан Кусаинов о росте разумности в поведении общества и государства Похожие материалы: Золотовалютные резервы Нацбанка за май выросли до $31,5 млрд – Досаев Блокпосты снимаются, но это не значит, что угрозы больше нет – МВД РК Видеозаписи судебных заседаний больше не будут выдавать в Казахстане Россия может аннексировать еще больше земель Украины в связи со спорами по Крыму Больше половины займа БРК в размере Т20 млрд получили «дочки» российских банков — KASE