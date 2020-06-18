Алматы. 18 июня. КазТАГ – Начальник управления полиции сменился в Мангистауской области, сообщает «Лада».

«По согласованию с МВД РК новым начальником управления полиции Актау назначен подполковник полиции Мадияр Омаров», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Как уточняется, нового начальника представил личному составу заместитель начальника департамента полиции Амангелди Досжанов.

Мадияр Омаров родился в 1978 году. В органах внутренних дел с 1997 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. С 2018 года руководил управлением местной полицейской службой Мангистауской области.