Перевести вручение искового заявления в электронный формат предлагает МНЭ

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Мадина Алимахнова. Перевести вручение искового заявления в электронный формат предлагает министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе», — сказал Даленов на заседании сената парламента РК в четверг, представляя проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

Также, по его словам, законопроектом предлагается обеспечить обязательное онлайн-открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия и обеспечить доступ частных кредитных бюро к информации по долгам потребителей перед субъектами естественных монополий.