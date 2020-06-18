Т1 трлн составит финансирование доркарты занятости РК на 2020-2021 годы – Нацбанк

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Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т1 трлн составит финансирование госпрограммы «Дорожная карта занятости» на 2020-2021 годы, заявил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Акылжан Баймагамбетов.

«Общая сумма финансирования данной программы («Дорожная карта занятости» – КазТАГ) составит Т1 трлн, что позволит дополнительно создать порядка 250 тыс. новых рабочих мест, а также создать основы для открытия в последующем более 100 тыс. постоянных рабочих мест», — сказал Баймагамбетов на заседании сената парламента РК в четверг.

По его словам, для содействия правительству по поддержке рабочих мест в рамках доркарты занятости на 2020-2021 годы Нацбанк выделит до Т700 млрд, при условии эффективного освоения бюджетных Т300 млрд на реконструкцию и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры.

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