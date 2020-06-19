Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank) опроверг слухи о планах по продаже акций «стратегическому партнеру», передает корреспондент агентства.

«Информация, распространяемая в некоторых СМИ о якобы переговорах банка со стратегическим партнером по продаже акций, не соответствует действительности», — говорится в официальном сообщении «Народного банка» в пятницу.

В финансовом учреждении предупредили, что распространение заведомо ложной информации преследуется в соответствии с действующим законодательством.

«В этой связи, учитывая характер вышедшего материала, банк, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, оставляет за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы для защиты своих законных прав. Банк располагая достаточными резервами, обладая наилучшими рейтингами финансовой устойчивости среди казахстанских БВУ без иностранного участия, уверенно преодолевая все вызовы и подтвердив свою позицию лидера финансовой системы Казахстана, продолжает свою деятельность согласно заданной стратегии технологичного развития», — подчеркнул Halyk Bank.