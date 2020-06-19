МОН РК планирует предоставить дополнительные каникулы первоклассникам в феврале 2021 года

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство образования и науки РК планирует предоставить дополнительные каникулы первоклассникам с 1 по 7 февраля 2021 года.

«Приказываю: (…) каникулярные периоды в течение учебного года: в 1-11 (12) классах: осенние – семь дней (с 26 октября по 1 ноября 2020 года включительно), зимние – 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние – 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно); в первых классах: дополнительные каникулы – семь дней (с 1 по 7 февраля 2021 года включительно)», — говорится в проекте приказа МОН РК.

Проект документа выставлен на публичное обсуждение до 2 июля.