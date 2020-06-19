Спор миноритария с Казахтелекомом: дьявол кроется в деталях

Этот кейс когда-нибудь будут рассматривать не в судах, а в студенческих аудиториях

Большие деньги любят тишину. И чем она тише, тем деньгам спокойнее. Ни у кого не возникнет ненужных вопросов, вроде того, честным ли образом в твоих сейфах и на твоих счетах оказались девяти-, а то и десятизначные суммы?

Но иногда владельцы этих капиталов не против, чтобы тишину разбил церемониальный молоток судьи. Бац! И всем становится известно, что даже не топ-менеджер, а самый обычный клерк самого рядового банка, оказывается, долларовый миллионер! Но ладно бы, если бы только ворочал сотнями миллионов тенге, так он еще пытается за счет остроумной схемы преумножать их в два раза в считанные дни!

Нашумевший процесс миноритария против национального оператора связи «Казахтелекома» приоткрывает двери в кухню, где некий шеф-повар очень своеобразно использует свой природный талант: на выходе мы видим истинно кулинарные шедевры, а пробуем – редкостная гадость! Адддская кухня!

Стать миллиардером за неделю

Речь идет о покупке акций Казахтелекома неким удачливым инвестором, который после потери денег в почившем Альянс Банке, опять-таки выкарабкался в богатые люди, и, более того, стал настоящим миллионером. Как он снова разбогател, история умалчивает. Наверное, это и неважно. Но в данном случае он решил удвоить свой капитал за счет компании за считанные дни.

Схема неожиданного и счастливого обогащения гениальна по своей сути. Два условия, которые нужны для этого: огромная сумма на счету и знать точное время, когда это можно провернуть.

«Золотой» инвестор последовательно и, как ему показалось, безошибочно, совершил три сделки с акциями Казахтелекома в период с 12 по 21 декабря 2018 года.

Сначала он купил 15 306 акций на 330 млн. тенге у брокерской компании с помощью сделки «прямое РЕПО» (первый пакет). Эти акции он должен был вернуть продавцу через несколько дней, 21 декабря. Эта сделка позволила ему стать акционером мгновенно.

Затем 14 декабря он купил ровно такое же количество акций (второй пакет), намереваясь таким образом сохранить за собой статус акционера. Расчет по данной сделке наступил 20 декабря. Причем, цена сделки увеличилась до 535 млн. тенге, но это не смутило нашего героя.

И, наконец, 20 декабря он заключил авто РЕПО с другим брокером, поставив в залог первый пакет акций.

Но не манипуляции с акциями и смена одного пакета на другой была целью инвестора. Он хотел заскочить в последний вагон и сорвать свой денежный куш! Дело в том, что 12 декабря в 11.00 совет директоров национального оператора связи АО «Казахтелеком» одобрил покупку мобильного оператора связи АО «Кселл». И именно с этого момента началась активность инвестора, для него было критически важно успеть стать акционером до того момента, когда информация об этой сделке будет опубликована на сайте KASE, а именно – до 13.00! И он сделал это!

Маленький, но беспощадный прокол

На днях на одном из сайтов, который принадлежит самой, пожалуй, влиятельной бизнес-структуре Казахстана, появилось интервью этого миноритария, где он раскрывает логику своих действий: «Когда 11 декабря они (АО «Казахтелеком», — Авт.) объявили о выпуске облигаций, я сразу понял, что покупка Kcell не за горами, и просто совершил свою сделку на следующий день – купил через репо прямым способом акции «Казахтелекома». В 11:30 12 декабря биржа открылась, а в 11:34 я уже владел акциями».

Став акционером, он почти сразу, 19 декабря, выразил несогласие со сделкой по покупке доли в операторе Kcell и потребовал у компании обратного выкупа своих акций по двойной стоимости, как прописано в методике Казахтелекома. «Все это регламентировано правилами. В случае совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью, как акционер, я имею право в течение 30 дней с момента этого корпоративного события не согласиться и потребовать выкупа, что я и сделал», — рассказал инвестор.

А поскольку ему нужно было оставить статус акционера во что бы то ни было – этим и объясняется необходимость покупки второго (идентичного!) пакета.

Единственное, он не учел временного разрыва во владении акциями. 20 декабря, когда он заключил третью сделку, авто РЕПО, со сроком на 1 день, сделка зарегистрировалась в 12 часов 23 минуты. И именно в этот момент он потерял право требования выкупа у него акций. А второй пакет акций был куплен им только в 17 часов 47 минут.

«Согласно выписке Центрального депозитария, с 11:34 12 декабря и по настоящее время я являюсь акционером АО «Казахтелеком»», — говорит миноритарий. Но дьявол кроется в деталях. Он действительно является акционером. Однако уже – без права требовать выкуп акций по двойной цене.

Кто знает, что стоит за сделкой?

«Инвестор» даже не скрывает того, что не акции, а именно их супервыгодный выкуп были его целью. Он в подробностях рассказывает о том, как самостоятельно «вычислил» момент сделки Казахтелекома с Kcell, не боясь при этом показаться стяжателем. Неужели для него неважна его репутация?

А, может быть, он уводит в сторону от темы инсайда, которая очевидна: почему покупка его первого пакета совпала день-в-день, час-в-час с принятием решения о покупке крупного пакета акций мобильного оператора? Это стоит того, ведь использование инсайдерской информации – это уже уголовно наказуемое деяние.

P.S. Этот кейс когда-нибудь будут рассматривать не в судах, а в студенческих аудиториях: в нем столько накала, драйва, спора о допустимом и возможном, об этике и порядочности. И, конечно, здесь много работы над ошибками.

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