Три вакцины от COVID-19 могут быть допущены к последней фазе клинических испытаний – ВОЗ

Алматы. 19 июня. КазТАГ — Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что три вакцины от COVID-19 могут быть допущены к последней фазе клинических испытаний, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«В настоящее время ученые по всему миру проводят клинические испытания около 300 вакцин, три из них успешно прошли первые этапы исследований и в ближайшее время могут быть допущены к заключительной фазе испытаний. (…) Мы приступаем к новому, третьему, этапу испытаний вакцин. По его завершении мы сможем точно сказать, насколько вакцина эффективна и безопасна», — сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.

Она отметила, что надеется на лучшее, однако предупредила, что это очень сложный процесс и пока нельзя быть полностью уверенным в успехе.

«Положительный момент заключается в том, что у нас несколько вакцин-кандидатов», — добавила научный сотрудник.

По ее словам, если какая-либо из вакцин-кандидатов успешно пройдет все испытания, то уже к концу года на рынке может появиться несколько сотен миллионов доз одной или больше вакцин.