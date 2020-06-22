Если называть вещи своими именами, придется признать, что в Америке назревает социалистическая революция

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В действительности черные американцы в Соединенных Штатах оказались трансформированы Марксом в некое подобие пролетариата, исторического класса, чья миссия состоит в том, чтобы уничтожить капитализм

Франкоязычное издание Breakingnews.fr опубликовало аналитическую статью под названием «Marx avait-il vraiment raison?» — «Был ли Маркс на самом деле прав?».

В ней говорится так: «Если вы возьметесь вещи своими именами называть, вам придется признать то, что в Америке назревает социалистическая революция.

25 мая, после смерти наркомана и рецидивиста Д.Флойда, произошло восстание негров, антифа (международного антифашистского движения) и плебса (простонародной толпы). Сама революция начнется позже, возможно, уже этой осенью.

Следует отметить, что протестующая толпа поддерживается — как морально, так и финансово — крупными компаниями и банками. Причина этого кроется в том, что все крупные компании и банки уже давно связаны с государством, и перспектива перехода к социализму не только не пугает их, но даже, наоборот, весьма обнадеживает, поскольку в конечном итоге это укрепит их монопольное положение и избавит их от каких бы то ни было конкуренции и угроз со стороны частных фирм.

Малые и средние предприятия, которые фактически являются главной опорой капитализма в качестве общественного строя, быстро исчезают. После эпидемии более половины субъектов малого и среднего бизнеса перестанет расти. Поднимавшие их люди превратятся в плебса. Постепенным образом общественная структура социализма окончательно сформируется в Америке. То есть это будут:

Бий с тенью Бий с тенью
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— рабочие и служащие крупных корпораций;

— корпоратократия;

— плебс.

Переход к социализму при такой общественной структуре будет практически неизбежен. На самом деле такой процесс уже на всю катушку разворачивается. Берни Сандерс, почти добившийся возможности стать кандидатом в президенты от демократов, фактически уже предложил американцам начать переход к социализму.

Но идиот Байден не лучше. Вчера он ошарашил белых людей, заявив, что обвинение в расизме является составной частью его официальной предвыборной программы.

В действительности черные американцы в Соединенных Штатах оказались трансформированы Марксом в некое подобие пролетариата, исторического класса, чья миссия состоит в том, чтобы уничтожить капитализм.

Значит, старик Маркс был прав, не так ли? В конце концов, это он доказывал, что капитализм неизбежно выродится в социализм и что этот процесс начнется в самой богатой и развитой капиталистической стране в мире. В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ!

Маркс, может быть, и оказался прав в принципиальном плане, но его теория диктатуры рабочего класса уж слишком экзотична и не стыкуется с современным капитализмом, в условиях которого рабочие уже в большей степени походят на «белых воротничков».

Смерть чиновника Смерть чиновника
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Известный экономист Йозеф Шумпетер дал, как я полагаю, более разумное объяснение исторической несостоятельности капитализма.

В частности, он писал, что капитализм приводит к формированию крупных корпораций, которые угрожают существованию частной инициативы, являющейся неотъемлемой частью самой капиталистической системы. Уже сами крупные акционерные корпорации в действительности уничтожают класс частных собственников постольку, поскольку ни руководящие менеджеры, ни акционеры не являются подлинными хозяевами компаний. Говоря другими словами, исчезает главный показатель капитализма — частная собственность на средства производства!

Исчезновение среднего класса, который «защищает» капитализм, приводит к формированию атмосферы социальной напряженности и появлению «радикальных интеллектуалов». Это, в свою очередь, благоприятствует формированию условий для потенциальных конфликтов, которые могут быть урегулированы либо через революционные восстания, либо посредством все новых и новых уступок со стороны капитализма.

«Капитализм неизбежно разложится, — заключает Шумпетер, — и трансформируется в социалистическую организацию общества».

Похоже, что именно такой процесс разложения капитализма, каким описал его Шумпетер, протекает в Америке за последние 50 лет, и сейчас мы присутствуем при его заключительной революционной фазе.

И это уже финита ля комедия!».

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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