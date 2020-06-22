Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Названы планируемые сроки 2020-2021 школьного учебного года и даты каникул в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2020-2021 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года», — говорится в проекте приказа министерства образования и науки Казахстана.

Продолжительность учебного года в 1 классах может составить 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.

«Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1-11 (12) классах: осенние – семь дней (с 26 октября по 1 ноября 2020 года включительно), зимние – 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние – 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно)», — сказано в документе.

Напомним, 19 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что первоклассники в 2021 году могут получить дополнительные семидневные каникулы – с 1 по 7 февраля включительно.