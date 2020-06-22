Около Т27 млрд вкладов вывели казахстанцы из «Банка ЦентрКредит» в апреле-мае – Нацбанк

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Вклады физических лиц АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) за апрель сократились на Т15,7 млрд, за май – еще на Т11 млрд, следует из отчета Национального банка Казахстана.

«Снижение депозитного портфеля наблюдалось практически во всех системообразующих банках РК. Наши вкладчики нам доверяют и большинство оттоков связано с завершением сроков депозитов, перетоком в другие инструменты (…). На сегодня многие клиенты возвращают средства (…). Таким образом, за май открыто более 6 тыс. новых вкладов на общую сумму около Т40 млрд», — говорится в ответе банка на просьбу КазТАГа прокомментировать потерю банком в апреле Т15,7 млрд розничных вкладов.

На вопрос по потерям вкладов в апреле КазТАГ ответа не получил. А по пополнениям розничного депозитного портфеля в мае получается, что, открыв вклады на Т40 млрд, казахстанцы вывели с других вкладов Т51 млрд. Ведь, по данным Нацбанка, за май клиенты забрали из банка Т11 млрд – объем вкладов физлиц с Т571 млрд на 1 мая сократился до Т560 млрд на 1 июня 2020 года.

А за апрель и май клиенты забрали из БЦК около Т26 млрд. Объем вкладов физлиц с Т587 на 1 апреля, составил Т571 млрд на 1 мая.

Часть ответа банка, что «снижение депозитного портфеля наблюдалось практически во всех системообразующих банках РК» соответствовала данным Нацбанка.

На 1 апреля 2020 года вклады физлиц в банках Казахстана составляли Т9,899 трлн. В апреле розничные вклады сократились на 0,3%, до Т9,867 трлн, в мае – сократились еще на 0,75%, до 9,793 трлн, – указывается в отчете Нацбанка.