Уничтожающую 99% коронавируса ткань изобрели в Израиле

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Ткань, способную уничтожить 99% коронавирусной инфекции (КВИ), бактерий и грибков изобрели израильские ученые, сообщает Reuters.

«Лабораторные испытания подтвердили, что разработанная израильскими учеными ткань может нейтрализовать около 99% коронавируса даже после многократной стирки. Многоразовые противовирусные маски покрыты наночастицами оксида цинка, которые уничтожают бактерии, грибки и вирусы, что, по мнению ученых, может помочь остановить распространение коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что испытания проходили в лаборатории Microspectrum (Weipu Jishu) в Шанхае.

Как сообщается, в ближайшие недели ткань также сможет использоваться для текстильных изделий, применяемых в медицинских учреждениях, изготовления средств индивидуальной защиты, оборудования и одежды.

Новой тканью уже заинтересовались больницы в Германии и США. По информации издания, в Италии уже стартовал пилотный проект по использованию этой ткани в общественном транспорте, а маски из нее уже поступили в розничную продажу.