Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и двух областях

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Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и двух областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 июня в Акмолинской области ночью местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане 24 июня ночью ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма в регионе оценивается в 85-90%.

« Днем 24 июня по Мангистауской области сохранится сильная жара +39. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

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