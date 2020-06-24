Суд по делу о махинациях с землей в районе крушения самолета под Алматы начался в Талгаре

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Алматы. 24 июня. КазТАГ — Суд по делу о махинациях с землей в районе крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы начался в Талгаре, сообщает газета «Время».

«В Талгарском райсуде Алматинской области тихо и незаметно начался судебный процесс, связанный с авиакатастрофой, случившейся 27 декабря 2019 года. В тот день Fokker-100 авиакомпании Bek Air не смог набрать высоту при взлете и выкатился за пределы полосы, пробив забор и врезавшись в частный дом, в результате чего погибли 13 человек, еще 52 получили травмы. Только после трагедии власти обратили внимание на хаотичную застройку так называемой санитарной зоны вблизи аэродрома», — говорится в сообщении в среду.

Как напомнили в издании, выяснилось, что на строительство разрушенного здания отсутствует разрешение, а позже и вовсе оказалось, что земельные участки вблизи аэропорта выдавали незаконно.

«И вот теперь пятерых чиновников районного масштаба судят за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. По последней статье также привлекается к ответственности местный риелтор», — следует из сообщения.

Как уточняется, на скамье подсудимых оказались пятеро госслужащих – экс-начальник отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков, бывший начальник Талгарского районного отделения научно-производственного центра (НПЦ) земельного кадастра Жарас Машимбаев, ИО начальника того же органа Медеу Калыбеков, ИО начальника сектора землеустройства Талгарского районного отделения НПЦ земельного кадастра Берик Абдуллаев и еще один бывший начальник отдела земельных отношений того же района Кайрат Алтынбекулы, а также вместе с ними по делу проходит посредник, по версии следствия связавшая всех чиновников между собой, Нурайым Алданиш.

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Согласно обвинительному акту, все шестеро причастны к изменению целевого назначения крупных земельных участков в разных частях района.

«Ранее это были пашни либо крестьянские хозяйства, однако при помощи чиновников целевое назначение менялось на личное подсобное хозяйство (ЛПХ), после чего участок делился на наделы и продавался ничего не подозревавшим гражданам. При этом по документам все было чисто – на ЛПХ можно строить дома и разбивать огороды. Именно так у забора Алматинского аэропорта и появился целый микрорайон», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что все пятеро чиновников признали свою вину и раскаялись.

«Один из них даже сам явился в антикоррупционную службу с повинной. В связи с этим ни один из госслужащих, совершивших тяжкое коррупционное преступление, не арестован, а ходят в суд из дома. Зато мера пресечения в виде ареста применена к риелтору Алданиш, не признавшей вину в мошенничестве», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

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28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

10 января 2020 года МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления земельных отношений Алматинской области сообщило, что законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в регионе.

16 января выяснилось, что строительство дома у аэропорта Алматы, в который врезался самолет Bek Air, не согласовывали с отделом архитектуры и градостроительства Талгарского района.

2 апреля в антикоррупционной службе сообщили, что бывших акимов и ряд чиновников подозревают в махинациях с землей близ аэропорта Алматы.

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