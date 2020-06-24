Утвержден проект доркарты по решению проблем экологии Нур-Султана и Алматы

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Утвержден проект дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Нур-Султана и Алматы, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание совета по переходу к «зеленой экономике» при президенте РК. (…) Совет утвердил проект дорожной карты по комплексному решению экологических проблем городов Нур-Султан и Алматы», — говорится в сообщении в среду.

В пресс-службе также уточнили, что предусматривает проект доркарты.

«Документ предусматривает модернизацию ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Алматы, строительство подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Нур-Султана, перевод водогрейных и энергетических котлов на газ, ужесточение разрешительных процедур в отношении вырубки деревьев, увеличение площади зеленых насаждений, дальнейший перевод общественного транспорта, автомобилей коммунальных служб на газ и электричество, а также другие меры», — резюмируется в сообщении.