Астана. 25 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. 4,2 млн человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Используя свои ресурсы, мы ведем некую оценку, анализ, прогнозы ежемесячно, поэтапно, в зависимости от тех мер, которые применяются в связи с пандемией коронавируса. И, по нашим оценкам, в самый пик периода – это конец марта, в апреле месяце – людей, которые остались без работы, без доходов, не обязательно уволились, но фактически, в общем понимании остались без работы 4,2 млн человек», — сообщил Нурымбетов в четверг в СЦК, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, после ослабления ограничительных мероприятий в мае порядка 1,14 млн оставалось без работы, в июне остаются без работы более 700 тыс. казахстанцев.