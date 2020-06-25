Более Т480 млн потратят через «Рухани жаңғыру» на разработку нацбренда и его продвижение

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Более Т480 млн потратят через НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» на разработку национального бренда и его продвижение, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года №187 «О реализации указа президента Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 год» следующие изменения и дополнение: (…) в приложении 59 к указанному постановлению: после строки 15 дополнить строкой, порядковый номер 15-1, следующего содержания: «Модернизация общественного сознания путем разработки национального бренда и стратегии его продвижения (…) – 480 190 (Т480,19 млн, цифры приведены в тысячах тенге – КазТАГ)», — говорится в утвержденном правительством Казахстана постановлении.

Государственное задание на 2020 год включает разработку нового национального бренда Казахстана (страновое лого, брендбук, стандарты единой цветовой палитры, оригинального шрифта и так далее), «который будет направлен на наполнение имиджа Казахстана позитивным содержанием, а также на повышение узнаваемости страны за рубежом».

«Новый визуальный образ будет отражать основные черты казахской философии – фундаментальные национальные и общечеловеческие ценности, которые помогают сохранить историческую преемственность поколений», — сказано в документе.

Также госзадание включает разработку стратегии продвижения и популяризации национального бренда по всем основным каналам коммуникаций, «которая будет способствовать усилению национальной идентичности, объединению казахстанцев вокруг идеи сохранения культурного кода нации, повышению гордости и ответственности граждан, росту конкурентоспособности казахстанских товаров, продвижению внешних экономических и политических интересов Казахстан».

Администратором бюджетной программы является министерство информации и общественного развития Казахстана, а за выполнение госзадания отвечает институт «Рухани жаңғыру».