Генконсульство Казахстана в Санкт-Петербурге временно приостановило прием из-за COVID-19

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге временно приостановило прием из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба казахстанского диппредставительства.

«В связи со сложившейся непростой эпидемической ситуацией генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге временно приостанавливает прием граждан. Теперь он будет осуществляться дистанционно посредством программы Skype по номеру Oknospb», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснили в посольстве, граждане, находящиеся в регионах консульского округа генконсульства, также могут обращаться за консультациями к специалистам консульского отдела посольства Казахстана в России.

«Желающие вернуться из Санкт-Петербурга на Родину казахстанцы могут воспользоваться репатриационными рейсами из Москвы. Соответствующие анонсы будут размещаться на сайте и аккаунтах посольства в социальных сетях», — сказано в сообщении.