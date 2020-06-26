Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстан возобновляет авиасообщение еще с 11 странами первой и второй категории, сообщил главный санитарный врач на транспорте МЗ РК Садвакас Байгабулов.

«Расширен перечень стран первой и второй категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы. Так, к странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Чехия, Германия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд», — сказал Байгабулов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что шесть стран были добавлены во вторую категорию.

«К странам второй категории включены также Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ранее было сообщение только с Турцией. Для пассажиров, прибывающих из стран второй категории имеются следующие ограничения: при наличии справки о Covid у пассажиров – тогда без ограничений, если справки нет, тогда вручается специалистами санитарно-карантинных пунктов уведомление о прохождении ПЦР-анализов в течение 48 часов или же 14-дневный домашний карантин», — сообщил он.

Как напомнил Байгабулов, регулярные авиарейсы со странами, которые не вошли в первую и вторую категорию, запрещены.

Отметим, что возобновление полетов в Грузию отложили в Казахстане до 1 августа.