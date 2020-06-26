С Днем журналистики!

Дорогие журналисты Казахстана!

Поздравляю вас от чистого сердца с 28 июня – вашим профессиональным праздником!

Сейчас средства массовой информации в качестве неотъемлемой части гражданского общества выступают не только связующим звеном между властью и массами, но и глашатаем всех высоких достижений нашего народа. В эпоху продвинутых технологий, интернета, пресса обеспечивают население необходимой информацией. Вы хорошо знаете, что в современном обществе СМИ являются существенным элементом влияния. Журналисты, способствующие расширению и развитию дружбы и стабильности нашего народа, всегда достойны почета. Стремление к целям, придерживаясь принципов гуманизма, без проявления равнодушия к текущей ситуации – это одна из особенностей нашей профессии.

«Народ с сильной прессой – сильный народ». Эти слова Мыржакыпа Дулатова – одного из лидеров Алаш-Орды, наглядно демонстрируют, насколько ответственной и при этом престижной является работа журналиста. Труд пишущего сообщества, который работает 12 месяцев в году без перерывов на отдых, всегда должен оцениваться по достоинству. Вы, не жалея сил, трудитесь днем и ночью ради того, чтобы донести до народа достоверную информацию о происходящих в стране событиях.

На сегодняшний день роль средств массовой информации стабильно растет. Даже с появлением социальных сетей, традиционные СМИ сохраняют свое влияние в обществе.

В нашей стране журналистика всегда идет в первых рядах при реализации масштабных реформ. Пресса и электронные издания прочно закрепились в настроениях миллионов людей. Отечественные СМИ никогда не устают профессионально, качественно и оперативно распространять информацию.

Журналисты Казахстана работают, неуклонно придерживаясь принципов соблюдения национальных интересов нашего народа в международном сообществе.

От чистого сердца поздравляю с профессиональным праздником моих коллег – бойцов, которые идут плечом к плечу на информационном фронте! Пусть наше перо всегда остается острым, а наша творческая мысль достигает высот, неподвластных птицам, уважаемые коллеги! Желаю нам всем общих побед во благо нашей Независимости!

С искренними пожеланиями,

Сейтказы Матаев, Председатель Союза журналистов Казахстана