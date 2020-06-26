Все семь пунктов пропуска на казахстано-киргизской границе работают в штатном режиме – КНБ

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане все семь автомобильных пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном работают в штатном режиме, с гарантийными ограничениями, заявил заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко.

«Все семь автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме, с гарантийными ограничениями. Грузоперевозки находятся вне этих ограничений. На сегодня проблема снята и скоплений (машин – КазТАГ) ни с киргизкой, ни с казахстанской стороны не наблюдается», — сказал Фисенко, отвечая на вопрос о причинах скопления на казахстано-киргизской границе на онлайн пресс-конференции, в пятницу.

По его словам, напряженность, связанная с приостановлением работы отдельных пунктов пропуска из-за карантинных ограничений, была в начале июня. Сейчас поток транспорта вырос сезонно.

«Традиционный сезонный рост транспортного потока связан с началом созревания плодоовощной продукции. Это наложило отпечаток на работу пунктов пропуска», — сказал Фисенко.

Пограничная служба, по его данным, никаких ограничений на пропуск не вводила и меры контроля по пропуску большегрузов не усиливала.