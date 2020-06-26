Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1756,55.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 2.

Стоимость унции золота в евро составила 1565,79 (+0,5), а в британских фунтах – 1414,73 (+2,09).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.