Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Известна дата возобновления чемпионатов Казахстана по футболу и футзалу, передает корреспондент агентства.

«Казахстанская федерация футбола (КФФ) и Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) утвердили сроки рестарта и начала официальных турниров», — говорится в сообщении КФФ.

По согласованию между КФФ, ПФЛК и министерством культуры и спорта РК возобновление OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан по футболу запланировано на 1 июля. Расписание матчей турнира доступно по ссылке.

«Рестарт чемпионата РК по футзалу и начало первенств РК по футболу среди команд I и II лиги, розыгрышей Кубка РК по футболу и футзалу, любительских турниров, соревнований по пляжному и женскому футболу состоятся не ранее 1 августа», — следует из сообщения.

В КФФ отметили, что турниры пройдут без зрителей.

«Все перечисленные выше турниры пройдут без зрителей, с ограничением персонала стадионов до технического минимума и со строгим выполнением остальных пунктов специально разработанной «Инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции», — резюмируется в сообщении.